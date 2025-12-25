Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulundu

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:21
        Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.

        Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

