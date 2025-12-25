Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulundu

Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.

