Diyarbakır'da dershanenin önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Diyarbakır'da 18 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershanenin önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, 73 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya için tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kültür merkezindeki sahnede Türk bayrağı ile saldırıda yaşamını yitirenlerin karanfillerle süslenen fotoğrafları da yer aldı.

- "Mukaddesatımızın muhafazası için büyük mücadeleler verdik"

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, dershanenin önündeki saldırıda şehit olan 7 kişiyi andıklarını belirterek, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın son 40 yıldır terör hadisesini yaşamış bir şehir olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Burada vatanın birliği ve bütünlüğü, milletimizin kutsal değerleri ve mukaddesatımızın muhafazası için büyük mücadeleler verdik. Bizler nefes alabilelim diye son nefesini veren askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik korucularımız oldu, şehitlerimiz oldu. Göğüslerini siper edip yaralanan kahraman gazilerimiz oldu. Hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlık ve afiyet içerisinde huzurlu bir ömür temenni ediyorum." dedi. Zorluoğlu, 3 Ocak 2008'de dershanenin önünde yaşananların Diyarbakır halkının ve milletin hafızasında ayrı iz bıraktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayata hazırlanmak, ailesine ve milletine faydalı insanlar olabilmek için yola çıkan pırıl pırıl gençlerimiz, hayatlarının baharında geleceğe dair hayallerinin hiçbirini henüz gerçekleştiremeden PKK terör örgütünün bombalı saldırısında şehit oldular. Bu olay hem Diyarbakır'da hem de Türkiye'de öyle bir nefretle karşılandı ki bu olayı gerçekleştiren terör örgütü dahi bu sorumluluğu uzun süre üzerine almadı. Bugün burada evlat acısını yüreğinde taşıyan tüm ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. O vahim saldırıda evlatlarını kaybeden tüm annelere, babalara, ailelerimize sabır diliyorum. Devletimiz, milletimiz ve Diyarbakır halkı, bu acıyı paylaşmakta ve sahiplenmektedir. 40 yılı aşkın süredir devam eden terör eylemlerinden en çok terör baronları, kandan beslenenler, Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını, bölgesinde ve dünyada güçlü, müreffeh bir ülke olmasını istemeyenler kazandı. 40 yılda 50 binden fazla insanımız şehit oldu, binlerce gazimiz var. Ayrıca milletimizin refahı için harcayabileceğimiz en az 2 trilyon dolarlık bir kaynak da maalesef bu terörle mücadelede adeta heba oldu."

- "Bugün Malazgirt, Çanakkale ve İstiklal Savaşı ruhu yeniden şekilleniyor" "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret eden Zorluoğlu, "'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile bu küresel oyunu, kirli tezgahı, nifak hareketini bozuyoruz inşallah. Bugün Malazgirt, Çanakkale ve İstiklal Savaşı ruhu yeniden şekilleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor.' 'Terörsüz Türkiye' hedefi, bir temenniden ibaret değildir. Bu hedef, çocuklarımızın okullarına giderken endişe değil heyecan taşıdığı, annelerin, babaların yüreğinin ferah olduğu, şehirlerimizin huzurla ve güven içerisinde kalkındığı, geliştiği bir projenin adıdır." ifadelerini kullandı. Zorluoğlu, Diyarbakır'ın acıyı da dayanışmayı da bilen çok kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, bu kentte korkuyu değil umudu, ayrışmayı değil dayanışmayı büyüteceklerini belirtti. Gençlerin yolunu eğitimle, bilgiyle, bilimle, kültürle ve sanatla açacaklarını dile getiren Zorluoğlu, "Çünkü biliyoruz ki terörün karşısındaki en güçlü cevap, eğitimli, öz güvenli ve birbirini seven, birbirine sevgiyle sarılan, kenetlenebilen bir toplumdur." dedi.

Zorluoğlu, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır dileyerek, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı. - "'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması en büyük amacımdır" Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da bugün anmak için bir araya geldikleri şehit olan canları bir saniye bile unutmadıklarını söyledi. Eronat, "Adı ister PKK, ister DEAŞ, ister YPG olsun, hiç fark etmez, emperyalist güçlerin maşası durumundaki bu örgütler, yine bu emperyalist güçlerin böl ve yut politikalarına hizmet vermektedirler. Bu bölgede petrol, enerji, tarım olduğu sürece de bu nifak, bu çomak sokmalar devam edecektir. Önemli olan bizim aklımızı kullanıp bu tuzaklara düşmememiz ve bu oyunları bozmamızdır." diye konuştu. 2011 yılında milletvekili olduğu dönemde Türkiye'nin her bölgesinden şehit yakınları ve gazilerin kendisini aradığını, aralarında gönüldaşlık bağının oluştuğunu anlatan Eronat, şöyle konuştu: