Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 23 kişi törenle anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 20 kişi katledildi. Aynı mahallede 5 Mart 1995'te düzenlenen terör saldırısında 2 kişi, 13 Haziran'da gerçekleştirilen terör saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

31 yıl önce düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 23 kişi için mahalledeki Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Burak Akeller, törende yaptığı konuşmada, 31 yıl önce karanlık ellerin vicdansızca Hamzalı'yı hedef aldığını belirterek, bu saldırıların sadece bu mahallede değil tüm Türkiye'nin kalbinde derin bir yara açtığını söyledi.

Yaşanan acının tarifinin olmadığını ifade eden Akeller, "Gözü dönmüş caniler, ak saçlı dedelerimizi, ninelerimizi ve henüz dünyayı tanımayan, günahsız yavrularımızı hunharca katlettiler. O gün akıtılan o masum kanlar, terörün kirli yüzünü tarihe kazımıştır. Hamzalı halkı o gün canı pahasına vatanına sahip çıkmış, teröre ve ihanete boyun eğmemiştir. Devletimiz için 'vatan' kavramı ne kadar mukaddesse, sizler de o kadar mukaddessiniz. Devletin kapısı da gönlü de sizlere her zaman sonuna kadar açıktır." dedi.