Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 23 kişi törenle anıldı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 23 kişi törenle anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi düzenlenen törenle anıldı.

        Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 20 kişi katledildi. Aynı mahallede 5 Mart 1995'te düzenlenen terör saldırısında 2 kişi, 13 Haziran'da gerçekleştirilen terör saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

        31 yıl önce düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 23 kişi için mahalledeki Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Burak Akeller, törende yaptığı konuşmada, 31 yıl önce karanlık ellerin vicdansızca Hamzalı'yı hedef aldığını belirterek, bu saldırıların sadece bu mahallede değil tüm Türkiye'nin kalbinde derin bir yara açtığını söyledi.

        Yaşanan acının tarifinin olmadığını ifade eden Akeller, "Gözü dönmüş caniler, ak saçlı dedelerimizi, ninelerimizi ve henüz dünyayı tanımayan, günahsız yavrularımızı hunharca katlettiler. O gün akıtılan o masum kanlar, terörün kirli yüzünü tarihe kazımıştır. Hamzalı halkı o gün canı pahasına vatanına sahip çıkmış, teröre ve ihanete boyun eğmemiştir. Devletimiz için 'vatan' kavramı ne kadar mukaddesse, sizler de o kadar mukaddessiniz. Devletin kapısı da gönlü de sizlere her zaman sonuna kadar açıktır." dedi.

        Saldırılarda yakınlarını kaybeden vatandaşlar adına konuşan Muhsin Çiçek de yüreklerini dağlayan acıyı ve yitirdikleri 23 kişiyi anmak için toplandıklarını söyledi.

        Çiçek, "1 Ocak 1995'te köyümüze gelen terör örgütü PKK mensupları biri korucu olmak üzere 20 vatandaşımızı şehit ettiler. Terör örgütü bu vahşetle yetinmeyip aynı yılın mart ve haziran aylarında da 3 vatandaşımızı şehit ederek acımızı katlamıştır. Böylece Hamzalı bu alçak saldırılarda 23 evladını şehit vermiştir. Bu saldırılar günahsız kundaktaki bebekleri dahi hedef alan insanlıktan nasibini almamış bir zihniyetin eseridir. Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz, terör örgütünün, terörü besleyenlerin, bu vahşete göz yumanların insanlıkla hiçbir bağı yoktur." diye konuştu.

        Törende konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Törene, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Dershane önündeki bombalı terör saldırısında ölenler anıldı
        Dershane önündeki bombalı terör saldırısında ölenler anıldı
        Diyarbakır'da ana yola inen bir kurt, uzun süre bir aracın önünde koştu
        Diyarbakır'da ana yola inen bir kurt, uzun süre bir aracın önünde koştu
        Güneydoğu son 50 yılın en sert kışında enerjisiz kalmadı
        Güneydoğu son 50 yılın en sert kışında enerjisiz kalmadı
        Diyarbakır'da dershanenin önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler...
        Diyarbakır'da dershanenin önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler...
        Diyarbakır'da otomobili çalışmayan sürücünün yardımına polis koştu
        Diyarbakır'da otomobili çalışmayan sürücünün yardımına polis koştu
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde 2 bin 622 kilometre yol ulaşıma açıldı
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde 2 bin 622 kilometre yol ulaşıma açıldı