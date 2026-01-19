Habertürk
Habertürk
        Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Diyarbakır'da yargılanmasına devam edildi

        Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Diyarbakır'da yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da 5 ayrı suçtan hakkında dava açılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:34
        Diyarbakır'da 5 ayrı suçtan hakkında dava açılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Demirtaş'ın avukatı ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

        Mahkeme, Demirtaş hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyaların istinaf sonucunun beklenmesi ve dava dosyaları istinaftan döndüğünde birleştirme hususunun değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 3 Haziran'a erteledi.

        - İstenilen ceza

        Diyarbakır'da 2016'da 7 ayrı etkinliğe katılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "Suç işlemeye alenen tahrik etme", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Suçu ve suçluyu övmek", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

