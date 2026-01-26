Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:58 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:58
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

        Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

        Kentte, sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını, ancak gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

