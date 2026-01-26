Diyarbakır'da sis etkili oldu

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Kentte dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi. Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. Kentte, sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını, ancak gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.