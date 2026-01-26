Habertürk
        Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 5 gündür ekipler tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:53 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:53
        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 5 gündür ekipler tarafından aranıyor.

        Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması 5. gününde sürüyor.

        AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 338 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, iz takip ve kadavra köpekleri ile 7 dron da kullanılıyor.

        Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

        Bölgede etkili olan sis ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

        Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

