Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır ve çevre illerde kandil dolayısıyla salep ikramında bulunuldu

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 23:21 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve çevre illerde kandil dolayısıyla salep ikramında bulunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikram edildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Berat Kandili dolayısıyla 81 ilde belirlenen camilerde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü akşam ve yatsı namazı sonrasında, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de 3000, Batman'daki Mehmet Emin Terece Camisi'nde 2000, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 2000 ve Bingöl'deki Medine Camisi'nde 1500 kişilik salep ikramında bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Türkiye'deki 81 ilde kandil dolayısıyla mevlit okutularak, çeşitli ikramlarda bulunulduğunu belirtti.

        Kandil vesilesiyle bölge müdürlüklerine bağlı 4 ilde yaklaşık 8 bin 500 kişiye salep ikramında bulunduklarını kaydeden Demir, "İkramlarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, manevi mirasımızı koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Berat Kandili idrak edildi
        Diyarbakır'da vatandaşlardan Devlet Bahçeli'ye 'süreç' teşekkürü MHP Sur te...
        Diyarbakır'da vatandaşlardan Devlet Bahçeli'ye 'süreç' teşekkürü MHP Sur te...
        Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden Berat Kandili ikramı
        Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden Berat Kandili ikramı
        Kayıp kadını arama çalışmaları 12'nci gününde
        Kayıp kadını arama çalışmaları 12'nci gününde
        Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor
        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor