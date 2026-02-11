Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top çalışmaları yaptı. Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor karşılaşması, 15 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

