        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 18:42 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:42
        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Ayberk Demirbaş, Ömer Tevfik Özkoç, Çağrı Yıldırım

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 82 Atakan Müjde), Murat Uçar, Traore (Dk. 78 Dia Saba), Tarkan Serbest, Hasani (Dk. 70 Cem Üstündağ), Dimitrov, Mosquera (Dk. 77 Afena-Gyan), Syrota, Diagne

        Sakaryaspor: Szumski, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 46 Serkan Yavuz ), Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Ruan (Dk. 64 Haydar Karataş ), Fofana, Vukovic, Mete Kaan Demir, Pena (Dk. 82 Batuhan Çakır), Owusu ( Dk. 86 Melih Bostan), Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 86 Zwolinski)

        Goller: Dk. 45 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 74 Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+2 Zwolinski (Sakaryaspor)


        Sarı kartlar: Dk. 66 Haydar Karataş, Dk. 90+9 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+10 Mete Kaan Demir (Sakaryaspor), Dk. 90+6 Atakan Müjde, Dk. 90+7 Murat Uçar, Dk. 90+8 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler




        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

