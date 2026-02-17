Diyarbakır'da bir kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadın evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadın evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Fabrika Mahallesi'ndeki evlerinde 21 yaşındaki Kübra K'yi başından tabanca ile vurulmuş halde bulan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kübra K'nin bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.