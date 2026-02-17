Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadın evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:57 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:57
        Diyarbakır'da bir kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadın evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Fabrika Mahallesi'ndeki evlerinde 21 yaşındaki Kübra K'yi başından tabanca ile vurulmuş halde bulan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Kübra K'nin bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

