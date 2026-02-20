Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da bir okulda cıva zehirlenmesi şüphesi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 20.02.2026 - 15:32 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:32
        Diyarbakır'da bir okulda cıva zehirlenmesi şüphesi
        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        İnönü Ortaokulunda "bir öğrencinin inşatta bulduğu sıvı maddeyi okula getirdiği, cıva olduğundan şüphelenilen maddeye temas eden bazı öğrencilerin rahatsızlandığı" yönündeki ihbar üzerine okula 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Okuldaki 17 öğrenci kentteki hastanelere kaldırılırken, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince de okulda inceleme yapıldı.


        Öğrencilerin sağlık kontrolünün ardından taburcu edildikleri öğrenildi.






