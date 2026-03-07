Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Serikspor'u 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Çok şükür ki kazandık. Kazanmak güzel." dedi.



Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların ve yönetimin sakin olmaları gerektiğini belirterek, oyuncuların da panik yapmadan mücadele etmesinin önemli olduğunu söyledi.



Takım üzerindeki baskıya dikkati çeken Bakkal, "Bu kadar panik olmaz. Biraz sakin olmak, biraz daha dengeli gitmek lazım. Çünkü maçın son birkaç dakika hariç 90 dakikasında karşımızda 6-5 taktikle oynayan bir takım vardı. Biz de bu kilidi açmaya çalışan bir takımdık. Yeterli derecede tempo yaptık mı derseniz, bu takım sezon başından beri bunu çok yapmadı. Ama bu sefer sahaya biraz daha yansıdı. Baskı olunca oyuncu üretkenliği düşüyor, saçma sapan işler yapmaya başlıyoruz. Biraz sakin olalım. Bu oyuncu grubu her takımı yener. İyi bir oyuncu grubumuz var. İnanılmaz bir baskı var. Özellikle başımızdaki insanlar olmak üzere herkesi sakinliğe davet ediyorum." diye konuştu.



Maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını dile getiren Bakkal, şunları kaydetti:



"90 dakika kontrolümüzde olan, atak yaptığımız bir maçtı. Çok fazla üretemedik belki ama Veysel'in uzaktan şutları var. Golü daha önce bulsaydık daha farklı olabilirdi. Önemli olan 3 puan almaktı. Oyundan çok memnun musun derseniz o kadar değilim ama zor da olsa kazanmak, aradaki puan farkını açtırmamak adına iyi bir galibiyet oldu. Çok önemli maçlar oynayacağız. İstanbul, arkasından Manisa maçları var. Bu stresi yaşadığım için biliyorum. Lütfen biraz daha destek, biraz daha sakin olalım. Kimin oynadığı değil, oynayanın ne yaptığı önemli. Sakatlıklar da yavaş yavaş başlıyor, adale çekmeleri başladı. Hem bununla baş ediyoruz hem de maç kazanmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki kazandık. Kazanmak güzel, galibiyetle bitirmek güzel."









- Serikspor cephesi



Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise şampiyonluk hedefi olan güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.



Amed Sportif Faaliyetler deplasmanının ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu ifade eden Boran, her iki takımın puana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



Boran, "Hem onların şampiyonluk yolunda puana ihtiyacı vardı hem de bizim ligde kalma adına şiddetle puana ihtiyacımız vardı. Bugün iyi bir oyun oynadık. Özellikle savunma anlamında taktik disipline bağlı kalan, kompakt oynayan bir takım vardı. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Ligde kalmayı istiyorlar, bunu sahaya yansıttılar. Maalesef duran toptan yediğimiz bir golle buradan puansız ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.



Önlerinde önemli maçlar olduğunu aktaran Boran, "Evimizde oynayacağımız dört iç saha maçımız var. Hem onları kazanıp hem de dışarıda oynayacağımız maçlardan puan alarak ligde kalmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularımı kutluyorum, bugün gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ama maalesef puansız dönüyoruz. Amed takımını da tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

