Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde çalışma yürütüldü.





Çalışma kapsamında 13 yıldır "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında ​​​​​​​"silahlı tehdit", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "yasa dışı ekim", "6136 sayılı kanuna muhalefet", gümrük kaçakçılığı" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunan N.Ş, Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

