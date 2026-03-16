Karacadağ'da yılkı atları dronla görüntülendi
Sönmüş yanardağ Karacadağ'da karların erimesiyle yaylalara çıkan yılkı atları dronla görüntülendi.
Sönmüş yanardağ Karacadağ'da karların erimesiyle yaylalara çıkan yılkı atları dronla görüntülendi.
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan 1957 rakımlı Karacadağ'ın yaylaları yılın dört mevsimi fotoğraf ve doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Sönmüş yanardağın eteklerindeki geniş alana yayılan bazalt taşlı araziye sahip yaylalar, göçmen kuşlar ile koyun, keçi, inek ve develerin yanı sıra yılkı atlarına da yaşam alanı olma özelliği taşıyor.
Kış aylarında beyaza bürünen yaylalarda karların erimesiyle baş gösteren otlar, alçak rakımlardan yüksek yaylalara çıkan yılkı atlarına besin kaynağı oluyor.
Arazide özgürce koşan yılkı atları dronla görüntülendi.
