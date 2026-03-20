"Medeniyetler şehri" Diyarbakır bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

"Medeniyetler şehri" Diyarbakır, Ramazan Bayramı tatilinde turistlere ev sahipliği yapıyor.



Bayram tatilinde rotasını Diyarbakır'a çeviren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı ziyaret ediyor.



Anadolu'nun geleneksel konukseverliğiyle turistleri ağırlayan kentte özellikle tarihi Sur ilçesinde yoğunluk yaşanılıyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri de yerli ve yabancı turistlere İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca hizmet sunuyor.



Eskişehir'den gelen ziyaretçilerden Eser Çetin, AA muhabirine, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdiklerini belirtti.



Çetin, "Diyarbakır'ın çok güzel tarihi yerleri var. Ulu Cami'yi ve birçok mekanı gezdik, çok keyif aldım. Herkese bu kente gelmeyi öneriyorum. Bayram tatilini Diyarbakır'ı gezmeye ayırdık. Kenti çok güzel buldum." dedi.



İstanbul'dan gelen Bahar Uçuk da bayram tatilinde Diyarbakır'ı görmek için geldiğini ifade etti.



Kuzenleriyle gün boyunca kenti gezeceklerini dile getiren Uçuk, "Yağmurlu hava gezimize engel olmayacak. Annemin memleketi olduğu için geldim. Gezmek için güzel yerler var. Herkese öneriyorum." diye konuştu.



Tur rehberi Hüseyin Abanoğlu ise Eskişehir'den gelen misafirlere kenti gezdirdiğini söyledi.



Misafirlerin yağmurlu havaya rağmen kenti gezdiğini ifade eden Abanoğlu, Diyarbakır'da ciğer yedikten sonra Mardin'e gideceklerini belirtti.



Abanoğlu, "Yağmurlu havaya rağmen ziyaretçilerin çok keyif aldığını düşünüyorum. Mutlu oldukları yüzlerinden ve gözlerinden belli oluyor. Ziyaretçilerimiz çok keyif aldılar ve çok keyifli bir yolculuk oldu. Diyarbakır halkının misafirperverliğiyle beraber keyifli bir gezi oldu." dedi.

