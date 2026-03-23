Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda kesintisiz sağlık hizmeti verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 16:53 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların bayram boyunca sağlık hizmetlerine erişimi sağlandı.

        İl genelinde 22 kamu sağlık tesisinde, 4 bin 653 personel görev yaptı, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde ise 73 ekip ve 657 çalışan sahada yer aldı.


        5 bin 310 sağlık personeli bayram süresince görev aldı.

        Hastaneler ve acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm birimlerde çalışmalar, bayram dönemine özel hazırlanan planlama doğrultusunda sürdürüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, bayram süresince sağlık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

        Asiltürk, "Ramazan Bayramı süresince ilimiz genelinde sağlık hizmetlerimizi büyük bir koordinasyon içerisinde sürdürdük. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak, bizim öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu süreçte 22 kamu sağlık tesisimizde ve 112 Acil Sağlık hizmetlerimizde görev yapan tüm personelimiz özveriyle görev yaptı. Bayram boyunca fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

