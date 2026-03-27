Diyarbakır TSO'dan Karacadağ OSB için yatırım çağrısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yatırım çağrısında bulundu.



TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, projeler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Diyarbakır'ın sanayi vizyonunda yeni dönemin güçlü ve büyük ölçekli organize sanayi bölgeleriyle şekilleneceğini belirten Kaya, Karacadağ OSB'nin altyapı, rezerv alan ve planlama avantajlarıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.



Karacadağ OSB çevresinin uzun vadeli planlarda sanayi rezerv alanı olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Kaya, "Karacadağ OSB'nin sağladığı avantajları göz önünde bulundurarak tüm yatırımcıları Diyarbakır'a davet ediyoruz." dedi.



Kaya, 3-5 Mart'ta arasında düzenlenen dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda daha geniş bir katılım sağladıklarını belirterek, kentin tanıtımı için önemli temaslar kurulduğunu aktardı.

