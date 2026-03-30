Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da "Dicle'nin İzinde: Kültürel ve Ekolojik Hatırlamalar" sergisi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehir plancısı ve araştırmacı Dilan Kaya Taşdelen ve Gizem Kıygı'nın hazırladığı sergi, tarihi Sur ilçesindeki Cemilpaşa Konağı'nda açıldı.

        Açılışta sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan Taşdelen, meslektaşı Kıygı ile Dicle Nehri'nde, doğduğu nokta olan Elazığ'daki Hazar Gölü'nden Türkiye'den çıkış noktası olan Şırnak'ın Cizre ilçesine kadar olan bölgede 15 gün süren bir saha incelemesi yaptıklarını söyledi.

        Taşdelen, yürüyüş güzergahında sahadan topladıkları bitki türleri, doğada kayıt altına aldıkları ses ve videolarla bu karma sergiyi açtıklarını belirtti.

        Açılışın ardından davetliler, sergiyi gezerek Taşdelen ve Kıygı'dan bilgi aldı.

        Sergi, 12 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

