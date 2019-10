Tur operatörleri köy okulunu restore etti

Diyarbakır ve Almanya’da faaliyet yürüten iki tur firması yetkilisi, Çınar ilçesine bağlı Ortaşar İlköğretim okulunu restore etti.

Ortaşar köyünde düzenlenen teslim törenine Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, TÜRSAB BTK Başkanı Mehmet Akyıl, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, tur organizasyonu yetkilisi Emel Ak ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, okulun restore edilmesinden dolayı tur operatörlerine teşekkür etti. Doç. Dr. Taşçıer, “İki gurubumuzun öncülük ettiği ve Almanya’dan gelen turistlerimizin katkıları ile okulumuzun tadilat ve restorasyon çalışması tamamlanmıştır. Burada yapılan bu desteğin diğer hayırseverlerimize örnek olmasını istiyoruz. Özellikle teşvik ettiğimiz desteklediğimiz ve çoğalmasını istediğimiz bir davranıştır. Diyarbakır eğitim ortamının bu tür gönüllü destekçilere çok ihtiyacı bulunmaktadır. Devletimizin imkanlarının yanında hayırsever katkısının bulunması eğitim öğretimimize büyük destek olmaktadır. Diyarbakır’da bu imkanı sunabilecek hayırseverlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Onlarında bu öncülüğü görüp sayıları artırmalarını diliyoruz” dedi.



“Bu çalışma bizleri gururlandırdı”

TÜRSAB BTK Başkanı Mehmet Akyıl ise tur firmalarına yaptıkları çalışma nedeni ile teşekkür etti. Akyıl, “Acentelerimizin yapmış olduğu bu başarılı çalışma bizleri gururlandırmıştır. Bu tür çalışmaların örnek alınacağına inanıyorum. Bu davranış Turizmcilerimizin eğitim ve öğretime ne kadar duyarlı olduğun göstergesidir. Bundan sonraki süreçte bizlerinde her türlü desteğini alarak bu tür çalışmalarında süreceğini inanıyorum. Eğitim ve öğretime desteğimiz her zaman sürecektir” diye konuştu.



“Çocukların mutluluğu bizler için büyük mutluluktur”

Okulun restorasyonunu gerçekleştiren tur organizasyonu adına konuşan Hakan Beksari ise Ortaşar İlköğretim Okulu’nda eğitim gören çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin kendileri için en büyük ödül olduğunu söyledi. Beksari, “Burada eğitim gören çocuklarımızı mutlu etmek bizleri için her şeye bedeldir. Çünkü bu çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyorlar. İnşallah bundan sonrada bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

DİYARBAKIR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:08

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:09

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.