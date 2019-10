Tatvan Gönüllüleri’nden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesinden gelen ve kendilerine Tatvan Gönüllüleri adını veren bir grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 37’nci gününde devam ederken ailelere Türkiye’nin dört bir yanından destek ziyaretleri de sürüyor. Son olarak Tatvan’dan gelen Tatvan Gönüllüleri heyeti, ailelerle bir araya gelerek çocukları hakkında bilgi aldı. Heyet ailelerle görüştükten sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını Rıdvan Kökel okudu. Tatvan Gönüllüleri olarak, çocukları dağa kaçırılan ailelerin acılarını paylaştıklarını ve direnişlerini canı gönülden desteklediklerini kaydeden Kökel, "Zulüm, acı, gözyaşı, nereden ve kimlerden gelirse gelsin, siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine ve inancına bakılmaksızın tepkimizi vermek, sonuna kadar mağdurun ve mazlumun yanında olacağımızı göstermek için buradayız. Bugün burada bulunan fedakar annelerimizin arşa yükselen feryatları ve yürekleri dağlayan gözyaşları, aslında; uzun yıllardır bu vatanın aynı kahrı ve aynı çileyi çekmiş tüm annelerin feryadıdır. Anneler, evlatlarının dağlara götürülmesini istemiyor. Anneler bugüne kadar, dağlara götürülen evlatlarına bir an önce kavuşmak istiyor, buna kulak verilmeli, hiçbir güç annelerin iradesine karsı koyamaz ve koymamalıdır. Bugün gelinen noktada, kimi anneler mezar başında; evlat, eş ve baba acısını çekiyor, kimi de dağlarda ve bayırlarda evlatlarının akıbetini araştırıyorlar. Artık bu annelerin feryadına kulak verilmeli ve sadece bu acı buradaki annelerin değil, başta tüm annelerin ve vicdan sahibi herkesin, bu acıyı ta yüreğinin derinliklerinde hissederek, paylaşmaları gerekmektedir. Bu annelerin bir an önce gül kokulu evlatlarına kavuşmaları için 82 milyonun bir bütün olarak seferber olması lazım. Biz Tatvan Gönüllüleri olarak, Her türlü terörün ve bölücülüğün karşısındayız. Artık ülkemizin terör belasından kurtulma vakti geldi ve geçiyor. Hepimiz önce topraklarımızda huzur ve annelerimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Yüreği yanan bu annelerin haklı feryatlarına sonuna kadar katılıyor, Tatvan’dan gelen Gönüllüler olarak, hem bayrağımızın hem de annelerimizin yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz ve Kürtçe ’Edi Bese’, Türkçe de Yeter Artık diyoruz” dedi.

Basın açıklaması sırasında bir oğlu asker olan, diğer oğlu Ömer Gökçe’nin ise terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı için oturma eylemine katılan baba Salih Gökçe fenalık geçirdi. Fenalık geçirilen Gökçe, sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansa taşındı. Ambulansta tedavisi yapılan Baba Gökçe, daha sonra yine oturma eylemine katıldı.

DİYARBAKIR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.