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Gazi ve terör mağdurlarından HDP'li Baydemir'e sert tepki

İHA

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden açıklamalarda bulunan HDP'li Osman Baydemir'e sert tepki gösterdi.

Gazi ve terör mağdurlarından HDP'li Baydemir'e sert tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden açıklamalarda bulunan HDP'li Osman Baydemir'e sert tepki gösterdi.
Osman Baydemir'in İngiltere'de yaptığı açıklamayı 'küstahlık' olarak değerlendiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, savcılara yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu. Gündüz, "Terör örgütü köşeye sıkıştıkça hainler içeride destek bulmayınca yurt dışından medet ummaya başladı. Osman Baydemir denilen mahlukat istediğin kadar ağla, sızla seni dinleyen de yok sayan da yok. Ey Baydemir, sen halkın yüzde elli iki oyuyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etme cüretini nereden buluyorsun? Bu ülkenin Cumhurbaşkanına yönelik yaptığın açıklama ile küstah, alçak ve şeref yoksunu olduğunu bir kez daha göstermişsin. İngiltere’de yaptığın bu konuşma yüce milletimiz tarafından ve yüce Türkiye Cumhuriyeti adaleti önünde cezasız kalmayacaktır. Türk, Kürt kardeştir, sizi dinleyen bir tek Kürt yok. Artık sen terör örgütü PKK’nın kravatlı bir mahlukatısın ve vatan haini bir zavallısın. Senin burada dinleyen, sayan kimse yok. Artık Türkiye Cumhuriyeti devleti gücü karşısında siz ancak ağlamayı becerirsiniz. Bir gazi olarak ve şehit, gazi aileleri olarak Cumhuriyet savcılarımıza sesleniyoruz. Bu Osman Baydemir denilen hainin hakkında derhal yasal işlemin başlatılmasını istiyoruz. Millet ve vatandaş olarak kınıyoruz. Yapılan bu hakaretin cezasız kalmamasını istiyoruz" dedi.

"Devlet başkanına hakaret etmek sizin haddiniz değil"
Abbas Gündüz, bu ülkenin böyle insanlara ihtiyacının olmadığını söyledi. Gündüz, "Ey Baydemir yurt dışında ağlayıp sızlamayı bırak, eğer cesaretin varsa bütün HDP'lilerle gidin PKK terör örgütünün yanında olun. Bu ülkenin seçilmiş devlet başkanına hakaret etmek ne senin haddine ne de senin gibi düşünen vatan hainlerinin haddinedir. Yüce Türk adaleti senin bu yaptığın konuşmanın hesabını mutlaka senden soracaktır. Biz şehit ve gazi ailelerimizin bundan hiçbir şüphesi yoktur. Bu ülkede sana ve yandaşlarına artık yer yok. Ya bu ülkeyi terk eder ya da susarsınız. Aksi durumda gereği yapılacaktır. Türkiye’de bundan böyle PKK, PYD, YPG, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerine ve yandaşlarına yer yoktur. Bu ülkede ve çevresinde PKK'lı hiçbir terörist barınmayacaktır. Artık sizlerden bu ülkenin Kürtleri de Türkleri de nefret ediyor. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlayan bu operasyon sizin arka bahçesi olduğunuz PKK, PYD, YPG gibi sonunuz olacaktır. Ordumuza ve başkomutanımıza hakaret edenler bilmeli ki, bu milletin asil evlatları Türk'ü, Kürt'ü hepsi uyandı. Siz ve savunduğunuz PKK terör örgütü; dış güçlerin ve emperyalistlerin maşası olduğu apaçık ortadadır" diye konuştu.

DİYARBAKIR

15 Ekim 2019 Salı

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