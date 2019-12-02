Dünya engelliler gününe özel öğretmenlerden anlamlı paylaşım

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Ağaçsever ilköğretim ve ortaokulu öğretmenleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için işaret diliyle hazırlanan bir video yayımladı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Ağaçsever köyünde bulunan Ağaçsever ilköğretim ve ortaokulu öğretmenleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için “Engelsiz yaşam için sizleri unutmadık, bu dünya hepimiz için, 3 Aralık dünya engelliler günümüz kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz” sözlerini işaret diline aktararak farkındalık oluşturdu.

DİYARBAKIR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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