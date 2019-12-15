Bağlar Belediyespor ilk devreyi galibiyetle bitirdi

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup’ta yer alan Bağlar Belediyespor,20192020 sezonu ilk yarısını 25 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Seyrantepe spor tesislerinde Cizre Serhatspor'u 10 mağlup eden sarımavili takım ilk devreyi şampiyonluk yarışı içinde bitirdi. Bağlar Belediyespor'u 3 puana taşıyan golü kaydeden Murat Güneş, ikinci 45 dakikada bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Grupta yer alan Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bismil 21Spor ise deplasmanda Patnos 04Spor ile 22 berabere kalarak sezonun ilk yarısını 17 puanla tamamladı.

DİYARBAKIR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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