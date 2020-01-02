Büyükşehir Belediyesi’nden Ergani’de vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Kent merkezinde üç farklı noktada kurduğu ikram çeşmesi ile hafta içi her gün bin 500 kişiye ücretsiz çorba ikram eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Devlet Hastanesi önünde de vatandaşlara çorba ikram etmeye başladı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent merkezinde üç farklı noktada kurduğu ikram çeşmelerini artırıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nden sonra Ergani Devlet Hastanesi önünde de sıcak çorba ikramını başlattı. Ergani Devlet Hastanesi mutfağında sabah erken saatlerde hazırlanan 500 kişilik sıcak çorba, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ikram çeşmesinden vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış ayları boyunca ikram çeşmelerinden vatandaşlara sıcak çorba ikram etmeye devam edeceği belirtildi.

Uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Ergani Devlet Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.

DİYARBAKIR 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:01

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