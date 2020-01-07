Diyarbakır’da 3,2 büyüklüğünde deprem

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgilere göre, merkez üssü Sur ilçesi Özekli köyü olan depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi. Saat 14.50’de yerin 7,36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

DİYARBAKIR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.