HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret

DİYARBAKIR'da HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti.

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 148 gündür oturma eylemi yapan 75 aileden bir grup, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti. Anne babalardan oluşan gruba, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da eşlik etti. İlk olarak Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Sitesi'nde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Semanur Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan grup, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştü. Grup, depremde yaralanları hastanelerde ziyaret edecek.





DİYARBAKIR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:56

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