Pist kardan temizlendi, Diyarbakır Havalimanı 15,5 saat sonra ulaşıma açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR´da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 15,5 saat boyunca uçuşlara kapanan Diyarbakır Havalimanı, pistin kardan temizlenmesinin ardından hava trafiğine açıldı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hava yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Diyarbakır Havalimanı, pistteki kar nedeniyle dün saat 20.00'de ulaşıma kapandı. 15,5 saat boyunca uçuşlara ara verilen havalimanı, pistteki karın temizlenmesinin ardından bugün saat 11.30'da hava trafiğine yeniden açıldı..





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.