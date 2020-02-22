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Fanatikliğin böylesi görülmedi Diyarbakır’da derbi maç öncesi dikkat çeken girişim Mahalle sakinleri ...

İHA

Diyarbakır'da vatandaşlar, yarın oynanacak olan FenerbahçeGalatasaray maçı öncesinde evlerini tuttukları takımların rengine boyarken, ortaya çıkan görüntü 'fanatikliğin böylesi' dedirtti. Bulundukları mahallede kıraathane olmadığı için yayıncı kuruluşun yayınladığı maçı izleyemediklerini belirten mahalle sakinleri, derbi maçı izlemek için ilçe merkezine gittiklerini söyledi.

Fanatikliğin böylesi görülmedi Diyarbakır’da derbi maç öncesi dikkat çeken girişim Mahalle sakinleri evlerini sarı-kırmızı ve sarı-laciverte boyadı Evlerin rengarenk olduğu mahallede, vatandaşlar maçı izlemek için ilçe merkezine gidiyorlar

Diyarbakır’da vatandaşlar, yarın oynanacak olan FenerbahçeGalatasaray maçı öncesinde evlerini tuttukları takımların rengine boyarken, ortaya çıkan görüntü 'fanatikliğin böylesi' dedirtti. Bulundukları mahallede kıraathane olmadığı için yayıncı kuruluşun yayınladığı maçı izleyemediklerini belirten mahalle sakinleri, derbi maçı izlemek için ilçe merkezine gittiklerini söyledi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Leblebitaş Mahallesi’ndeki vatandaşlar, yarın oynanacak FenerbahçeGalatasaray maçı öncesi evlerini tuttukları takımların rengine boyadı. Mahallede kıraathane olmadığından dolayı vatandaşlar maçı izleyemezken, maçı izlemek için ise ilçe merkezine ya da kent merkezine gidiyorlar. Gidemeyen vatandaşlar ise televizyonda skorları takip ediyorlar ya da özet görüntüleri izlemekle yetiniyorlar.

"Derbinin heyecanını köyde yaşıyoruz"
Köy sakinleri olarak çocuğundan yaşlısına futbolu çok sevdiklerini belirten Mehmet Aktaş, "Bu hafta sonu derbi olduğu için birçok kişi evlerini sarıkırmızıya ve sarılaciverte boyattı. Derbinin heyecanını köyde yaşıyoruz fakat maçı izleme ihtimalimiz yok. Gidemiyoruz çünkü köyümüzde kıraathane ya da kahve yok. Diyarbakır merkez de uzak olduğu için gidemiyoruz. Anlayacağınız maçtan haberimiz var ama gidemiyoruz" dedi.

"Skorları telefondan ya da televizyondan takip ediyoruz"
Evini tuttuğu takım olan Galatasaray'ın renklerine boyatan Mehmet Emin Gezer de, "Görüyorsunuz biz fanatik Galatasaray taraftarıyız, evimizi de sarıkırmızıya boyattık. Üç büyüklere sizin aracılığınız ile sesleniyorum. Bizlere yardımcı olsunlar, top ya da halı sahamız yok. Top oynayamıyoruz. Derbiler oluyor onları bile izleyemiyoruz. İmkanımız yok ki şehir merkezine gidelim. Hep skorları telefondan ya da televizyondan takip ediyoruz, öyle bilgimiz oluyor" diye konuştu.

"Şehir merkezine gidene kadar kıraathanelerde yer kalmıyor"
Fenerbahçe’yi çok sevdiğini belirten Mustafa Aktaş ise, "FenerbahçeGalatasaray maçı en büyük derbi maçıdır. Bundan dolayı takımımızı ve Fenerbahçe’yi seviyorum. Evimi de sarılaciverte boyadım. Boyadım ama bu maçları bir türlü izleyemiyoruz. Köyde yayıncı kuruluş olmadığı için izleyemiyoruz. Şehir merkezi de bize 60 KM uzak. Şehir merkezine ya da ilçe merkezine gidene kadar kıraathanelerde yer kalmıyor ve bir türlü izleyemiyoruz. Ondan dolayı ya köyümüzde evimizi boyuyoruz ya da cep telefonu ve televizyondan skorları görüyoruz. Burada bulunanlar küçük çocuklardan dedelere kadar hepsi futbolseverler. Futbolu seviyoruz ama top sahamız bile yok. Futbol oynayacağımız yer olmadığından üç büyük takımlara çağrım bizim köyümüze futbol sahası yapmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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