Diyarbakır spor kenti olacak Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: "Buz pateni pisti ve kapalı antrenman salonu yapacağız"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’ın bir spor kenti haline geleceğini belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın özellikle sporu sevmeleri adına buz pateni pisti ve kapalı antrenman salonu yapacağız" dedi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’da spora yönelik gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 19 Nisan 2020’de Uluslararası Sur Yarı Maratonunu Diyarbakır Sur'da gerçekleştireceklerini kaydeden Güzeloğlu, Sur’un insanlık tarihinin ortak mirası olduğunu söyledi. Surların, binlerce yıllık geçmişin bugüne kadar gelen şahidi olduğunu belirten Vali Güzeloğlu, "UNESCO korumasındaki bir beldemiz, ilçemiz. Şu anda iki tane eserimiz var, UNESCO'nun koruması altında. Diyarbakır’da insanlık tarihinin en eski yapılarından biri olan 5 bin 800 metre uzunluğunda, 82 burçla tamamlanan ve Diyarbakır’ı tarihi çepeçevre çeviren bir surlar var. Tabi onun hemen yanında Hevsel Bahçelerimiz var. O da UNESCO koruması altında. Surdaki kazılar ve bugün yapılan çalışmalar arkeolojik olarak 10 bin yıllık bir geçmişe uzandığını gösteriyor. 33 medeniyet var, Sur ‘da bugüne kadar. Biz Sur’u ve Diyarbakır’ı her yönüyle tanıtmak, Diyarbakır’ın güzelliklerini dünya ile buluşturmak bir anlamda sporun birleştiriciliğinde hem ülkemizin hem de tüm dünyanın spora gönül verenlerini 19 Nisan’da Diyarbakır’da buluşturmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spora verdiği önem çerçevesinde gençlerimizin sporla buluşması da ayrı özellikle amacımız" diye konuştu.



"Diyarbakır’ın ve Sur’un güzelliklerini paylaşacağız"

Diyarbakır’ın Türkiye’de en genç nüfusa sahip olan ili olduğunu aktaran Vali Güzeloğlu, "Çok büyük başarılı ve yetenekli sporcuları geçmişte ve bugünde sahip olan bir şehir. Atletizmde de bugün olimpiyat kotalarına ulaşan belki de yeni dönemde atletizmde dünya çapını Türkiye’nin markası olan gençlere sahip bir şehir. İnanıyorum ki bu buluşma aynı zamanda Diyarbakır’da sporun, atletizmin de kitleselleşmesini, birleşen felsefesine dönüşmesine ve özellikle her yanıyla yeni şampiyonlar yetiştirilmesine katkı da sağlayacak. Yani bir bütün olarak aslında birden çok amacı hedefliyoruz. Hem kentimizi tanıtmak hem dünyaya açılmak, hem de Diyarbakır’ın ve Sur’un güzelliklerini paylaşmak hem de sporla bunu taçlandırmak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında biz zaten böyle bir çabayı sergiliyoruz. Ama bu gerçekten çok önemli bir organizasyon. Ben bunun gerçekleşmesindeki çok büyük katkıları nedeniyle Spor Bakanımıza, federasyon başkanımızı emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Diyarbakır spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor"

Diyarbakır’da göreve başladıkları zamandan itibaren sporun yaygınlaşması, özellikle gençlerin sporla buluşması adına çok özel bir çaba sergilediklerini aktaran Güzeloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek okul spor kulüplerinde, gerek amatör spor branşlarında gerekse lisanlı sporcu sayısında yüzde 300’lere varan bir artış şu anda söz konusu. Ama yeterli görmüyoruz. Bizim amacımız bütün gençlerimizin spora konu olacak ve yatkın bütün bireylerin sporla buluşması. İl genelinde spor altyapılarını güçlendirmek. Fiziksel anlamda bunu iyileştirmek için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugün gerçekten Diyarbakır spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Gerek tesis sayıları, gerekse spor altyapıları, gerekse de sporcuların sportif başarıları bunu daha öteye taşıma arzusundayız. Gençlerimizin sporla buluşmasının, sporun kardeşliğinde kucaklaşmasının özellikle hayata hazırlanmalarında, başarılı olmalarında. Karşılıklı sevgi, saygıyı içselleştirip yaşam felsefesi haline dönüştürmelerinde çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Diyarbakır’ın spor altyapısına belki de çok özel bir katkımız, armağanımız olacak. Gençlerimizin ve çocuklarımızın özellikle sporu sevmeleri adına bir buz pateni pisti ve kapalı antrenman salonu yapacağız. Çocuklarımızın Diyarbakır gibi genellikle sıcak bir iklimde böylelikle aynı zamanda hem sporla hem de eğlence ile buluşmasını sağlayacak bir tesisle inşallah hayata geçireceğiz."

