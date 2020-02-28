HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 104 oldu (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 104 oldu (2)

DHA


AİLE SAYI 104 OLDU
Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 9 yıl önce Adıyaman'dan kaçırılan oğlu Ramazan (31) için gelen Bedriye Topaloğlu ve 6 yıl önce yine Adıyaman'dan kaçırılan oğlu Şükrü (33) için gelen Saadet Kartal ile 104 oldu.
Adıyaman'dan 9 yıl önce kandırılıp dağa götürülen oğlu Ramazan (31) için gelen Bedriye Topaloğlu, "Düğüne gitti. Düğünde arkadaşları define bulmaya gidelim demişler. Gidiş o gidiş. Ben çok araştırdım. Aramadığım yer kalmadı. HDP'ye de gittim. İnkar ettiler. Tanımıyoruz oğlunu dediler ama oğlum HDP binasını alçı yapmıştı. Ben dedim ki bu kalıptan bizden başka kimse de yok. Oğlum İzmir'den getirmişti, dedim. Fotoğrafını gösterdim. Gelip işimizi yaptı ama nereye gittiğini bilmiyoruz, dediler. Eşim Diyarbakır'da HDP il binasına geldi. İlk başta içeri almamışlar. İnkar etmişler. Parkta yatmış eşim. Sonra bazıları bir hafta HDP binasında kaldığını sonra da gönderildiğini söylemişler. Artık aramadığı yer kalmadı. Dağda olduğunun haberini aldık. Nişanlıydı. Nişanlısı kazada hayatını kaybetti. Oğlum gittiğine pişman. Kim anne-babasını bırakır? Buraya geldik. Oğlumdan rica ediyorum. Onlardan da rica ediyorum. Allah rızası için, bu 3 ayların yüzü suyu hürmetine merhametiniz varsa oğlumu gönderin. Benim durumum yok. Eşim işçidir. Oğlum işçiydi. Oğlum duyuyorsa bilsin bizim hiçbir gelirimiz yok. Oğlum gel. Ağabeyin cezaevinde, baban kanser hastası, ben şeker hastasıyım. Allah rızası için size yalvarıyorum çocuğumu gönderin buraya" dedi.
'2 ÇOCUĞUN VAR GEL ONLARA KAVUŞ'
6 yıl önce kaçırılan oğlu Şükrü (33) için Adıyaman'dan gelen Saadet Kartal da, "Oğlumu istiyorum. Benim oğlumun iki çocuğu var. Benim çocuklarım yetim büyüdü. Oğlumun çocukları yetim büyümesin. Oğlum Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nde okuyordu. Üniversiteden geldi. 3 ay sonra formasyon alacağım. Param yok dedi. Pasaportunu çıkartıp öyle gitti. Gidiş o gidiş. Nasıl gittiğini bilmiyorum. Ben hiç görüşemedim. Kızıma telefon açmış. 6 yıldır bana telefon açmamış. Ne olur benim oğlum gelsin eve. Ne gecem var ne gündüzüm. Eşim öldü. Gelinim 5 yıl yanımda kaldı. Sonra ablamın yanına gitti. Orada çocuklarına bakıyor. Oğlum eğer beni duyuyorsa 2 tane çocuğun var. Onlara kavuş" diye konuştu.
HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler Suriye'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunup dua etti. Hain saldırıyı kınayan bir açıklama yapan aileler şehit ailelerine başsağlığı diledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Elif FİLİZ
2020-02-28 18:11:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da HDP önünde evlat nöbetine iki aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da HDP önünde evlat nöbetine iki aile daha ...
(Görüntülü) Diyarbakırlı şehit yakınlarından İdlib için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakırlı şehit yakınlarından İdlib ...
Büyükşehir Belediyesi sanayi sitelerinde hizmet etmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi sanayi sitelerinde hizmet ...
Silvan Emniyet Müdürü Aral'dan sporculara ziyaret
YEREL HABERLER Silvan Emniyet Müdürü Aral'dan sporculara ziyaret
Diyarbakırlı şehit yakınlarından İdlib için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı şehit yakınlarından İdlib için ...
Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama
YEREL HABERLER Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler Esad’ın fotoğrafını ateşe verdi
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler Esad’ın ...
Diyarbakır’da satranç müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da satranç müsabakaları tamamlandı
Amed Sportif Faaliyetler’den küfreden taraftarlara tepki
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’den küfreden taraftarlara ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 102 oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile ...
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Baba Mehmet Halil Eliçümüş: "Oğlumun kaçırılmasına sebep olanları Allah kahretsin”
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha ...
HDP önündeki evlat nöbeti 179'uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti 179'uncu gününde
HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 102 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 102 ...
Dicle’de Regaip Kandili programı
YEREL HABERLER Dicle’de Regaip Kandili programı
Silvan'da 'Sizin de Kapınız Çalınmadan' Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Silvan'da 'Sizin de Kapınız Çalınmadan' Projesi ...
Dicle Elektrik ve Dicle Üniversitesi geleceğin enerjisine yatırım yapıyor
YEREL HABERLER Dicle Elektrik ve Dicle Üniversitesi geleceğin ...
Diyarbakır spor kenti olacak Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: "Buz pateni pisti ve kapalı antrenman salonu yapacağız"
YEREL HABERLER Diyarbakır spor kenti olacak Diyarbakır Valisi Hasan ...
Bismil Belediyesi kandil geleneklerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi kandil geleneklerini sürdürüyor
Suçla mücadelede KAAN Projesi Diyarbakır’da hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Suçla mücadelede KAAN Projesi Diyarbakır’da hayata ...
(Görüntülü)Diyarbakır- Vali Güzeloğlu Terör örgütleri Sur'u yok etmeye çalıştı ama başaramadı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Diyarbakır- Vali Güzeloğlu Terör örgütleri ...
Diyarbakırlılar Regaip Kandili'nde Ulu Camii’ne akın etti
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar Regaip Kandili'nde Ulu Camii’ne akın ...
Diyarbakır´da otomobil takla attı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da otomobil takla attı: 6 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı
Vali Güzeloğlu: Terör örgütleri Sur'u yok etmeye çalıştı ama başaramadı
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu: Terör örgütleri Sur'u yok etmeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X