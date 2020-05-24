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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzeloğlu asfalt çalışmalarının startını verdi

İHA

Bu yıl kentin birçok cadde ile kavşaklarında yapılacak asfalt çalışmalarının startını Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla verildi.

Güzeloğlu asfalt çalışmalarının startını verdi

Bu yıl kentin birçok cadde ile kavşaklarında yapılacak asfalt çalışmalarının startını Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımıyla verildi.
Yakın zamanda araç filosunu yenilemek için ilk adımı atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde sıcak asfalt serme sezonunu açtı. Kentin çehresini değiştirecek olan sıcak asfalt serme sezonunun startını Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda yürütülen çalışmalarda verdi. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, personeli Güzeloğlu’na yürütülen çalışmalar, 4 gün de tamamlamayı planladıkları yolların durumu ve asfalt kalitesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaları yakından takip eden Güzeloğlu, personele emeklerinden dolayı teşekkür etti ve Ramazan Bayramlarını kutladı. Büyükşehir Belediyesi, 3 kilometre uzunluğundaki Turgut Özal Bulvarı’nda yürüttüğü sıcak asfalt çalışmasında yolun bazı bölümlerine komple sıcak asfalt serecek, yolun düzgün olan kenarlarda bozulma bulunan bölümlerinde de bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek.

4 günde yaklaşık 5 bin ton asfalt serilecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamasında kentin ihtiyaç duyulan cadde, sokak ve kavşaklarına yaklaşık 5 bin ton sıcak asfalt serecek. Sıcak asfalt sezonunu açan Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerin kırsal mahallerindeki çalışmalarını hava şartlarının uygun olduğu tarihlere kadar sürdürecek.

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