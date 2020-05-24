Diyarbakır'daki gezi otobüsüyle bayram konseri

<br>Mücahit YOLCUNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi konservatuvar öğretmenleri, üstü açık gezi otobüsüyle mobil konser verdi.<br>Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde çalışan konservatuvar öğretmenleri, koronavirüs salgını nedeniyle gezi otobüsüyle konser etkinliği başlattı. Öğretmenler, caddeleri dolaşan otobüste çeşitli enstrümanlarla yöreye özgü türküler seslendirip, konser verdi. Vatandaşların bayramlarını kutlayan ekip, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun bayram mesajını okudu. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden, türkülere tempo tuttu.<br>Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Akın Akın Erim, <br>Evde kalan vatandaşlarımızın bayram tadında bir bayram geçirmeleri için otobüsümüzle konser düzenliyoruz. Üstü açık otobüsümüzle her gün bir ilçemizde konser vereceğiz. Bayramı renklendirmeye çalışıyoruz. Biz halkımız için dışarıdayız, herkes evde kalsın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-24 17:52:10<br>

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