Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumlarından LGS’ye girecek öğrencilere öneri

Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları Ofis Şubesi Rehberlik Koordinatörü Mehmet Temiz, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrencilere önerilerde bulundu.

Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları Ofis şubesi Rehberlik Koordinatörü Mehmet Temiz, önümüzdeki cumartesi günü yapılacak olan LGS öncesi öğrencilere önerilerde bulundu. Sınavdan 1 gün önce öğrencilerin çok ağır yağlı yemekler yememesini tavsiye eden Temiz, “Sizi üzecek ve strese sokacak ortamlardan uzak durun. Çok geç saatlere kadar oturup uykusuz kalmayın. Tempolu şekilde ders çalışmaya devam etmeyin. Sınav günü Her sabah yaptığınız kahvaltıyı yapın. Sınavda rahat edeceğiniz kıyafetleri giyin. Evden çıkmadan önce sınavda gerekli olan nüfus cüzdanı ya da kimlik kartınızı kontrol edin. Maskenizi takmayı ve sosyal mesafeyi korumayı unutmayın. Yanınıza su alabilirsiniz. Ancak sınav başlamadan önce tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı karşılamayı unutmayın. Sınav yerine en az 45 dakika önceden varmayı unutmayın” dedi.

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