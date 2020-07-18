Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı

DHA

Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)BİR zamanlar develerin sırtında taşınıp, kılıçla kesimi yapılan ve dünyanın en meşhur karpuz unvanına sahip Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Bu yıl 170 bin tonun üzerinde karpuz elde edileceğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Dicle Nehri kenarındaki kumsal arazide yetişen Diyarbakır karpuzu genetik yapısı özelliğiyle 55 kiloya kadar çıkıyor. Hasadımız sürüyor. Üreticilerimiz bu yılki hasattan çok memnun" dedi.
Birçok türküye, kitapta öykülere konu olan ve bir zamanlar büyüklüğü nedeniyle develer sırtında taşınıp, ağırlığında dolayı ancak kılıçla kesilebilen, dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı başladı. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında hasadı yapılan Diyarbakır'ın ticari karpuzunun yanı sıra Dicle Nehri kenarındaki sadece kumlu arazide yetişen ağırlığı 50 kilo civarında olan geleneksel karpuzun hasadı ise eylül ayında yapılıyor. Kentin tarımsal üretimindeki en önemli ürünleri arasında yer alan karpuz hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de siparişle birçok ülkeye gönderiliyor.
'BU YIL 170 BİN REKOLTE BEKLİYORUZ'
Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu yıl karpuz üretiminde geçen yıla oranla 2 kat artış oluştuğunu söyledi. Üreticilerin bu yılki verimden memnun kaldığını söyleyen Atalar, "Diyarbakır'ın tarımında karpuz önemli bir yer tutmakta. Türkiye'deki karpuz üretiminde 5'inci sıradayız. Diyarbakır'da yıldan yıla değişmekle beraber, bu yıl 45 bin dekar civarında karpuz ekim alanımız var. Son yıllarda Diyarbakır'da hem örtü altı hem de normal şartlarda karpuz yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl yağışların iyi olmasıyla karpuz üretiminde önceki yıla oranla ciddi bir artış var. Dekar başına daha önce 4 ton karpuz elde ederken, bu yıl bu oran 8 ton, bazı tarlalarda da 11 tona çıkmış durumda. Çeşitli tarlalarımızda hasat tamamlandı, bazı tarlalarımızda da sürüyor. Çiftçimiz bu yılki verimden memnun. Bu yıl 170 bin ton üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Bu rakam çiftçilerimizin yüzünü güldürdü" dedi.
'KARPUZ, DİYARBAKIR'IN TARİHSEL DEĞERİDİR'
Atalar, Diyarbakır'da ticari ve gelenek olan 2 tür karpuzun olduğunu anlatarak, geleneksel karpuzun, kentin tarihsel değeri olduğunu söyledi. Geleneksel karpuzun sadece Dicle Nehri kenarındaki kumlu arazide yetiştiğini ifade eden Atalar, karpuzun tanıtımı için geleneksel festivallerin yapıldığına dikkat çekti. Atalar, "Diyarbakır ticari karpuzun yanı sıra, bir de Diyarbakır'ın binlerce yıldır geleneksel olarak yetiştirilen Diyarbakır karpuzu dediğimiz, sürme, pembe, ferik ve beyaz kış, kara kış dediğimiz çeşitleri var. En fazla yetiştirilen türü de sürme çeşididir. Dicle Nehri kıyısındaki köylerdeki kumsal arazide geleneksel olarak yapılıyor. Bu sürme çeşidinin yapısı itibarıyla 55 kiloya kadar bir ağırlığa ulaşıyor. Bu karpuzlarımızın tanıtılması için her yıl çeşitli etkinliklerimiz de oluyor. Bu geleneğin yaşatılmasını istiyoruz. Çünkü bu Diyarbakır'ımız için tarihsel bir değer. Bunu korunması için çalışma yürütüyoruz. Buna emek veren çiftçilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yıl 600 dekarda Diyarbakır'ın geleneksel karpuzu ekildi. Bu alanda ekilen karpuzlar yarışmaya hazırlanıyorlar. Geleneksel karpuzun şeker oranı, ticari karpuzdan daha iyi bir durumda. Uzun süre depolanabilir. Geçmişte bu karpuzlarımız çok büyük olduğu için geniş aileler tarafından tüketiliyordu. Bir karpuz bir aileye yetiyordu" diye konuştu.
Kırsal Kervanpınar Mahallesi´ndeki çiftçi Erhan Karakaş, karpuz üreticileri olarak bu yılki verimden memnun olduklarını ifade ederek, "15 yıldır karpuz üreticiliği yapıyorum. Geçen yıla nazaran bu sene çok iyi verim aldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR
2020-07-18 08:31:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
Eryılmaz Diyarbakır’dan ayrıldı
YEREL HABERLER Eryılmaz Diyarbakır’dan ayrıldı
Saklı Cennet 'Aynkebir' bölge halkının vazgeçilmezi haline geldi
YEREL HABERLER Saklı Cennet 'Aynkebir' bölge halkının vazgeçilmezi ...
Silvan'da futbol okulu açılıyor
YEREL HABERLER Silvan'da futbol okulu açılıyor
HDP önündeki eylemde 319'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 319'uncu gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 319 gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 319 gününde
Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor
Dicle Üniversitesi Hastanesinde 2019 yılı içerisinde 207 bin ameliyat, 1 milyon 45 bin hasta bakıldı DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: "Hastanelerimizde dokunmadığımız yer kalmadı"
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi Hastanesinde 2019 yılı içerisinde ...
Diyarbakır’da çekimi yapılan "Suzan Suzi" filmi Eylül’de vizyona giriyor Sanatçı Bedri Ayseli: “Diyarbakır çok iyi yerde ve çok iyi müzisyenler yetiştiriliyor” DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu: “Bu kentte Bedri Ayseli’nin anıtının dikilmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çekimi yapılan "Suzan Suzi" filmi ...
Uzmanlar dar kıyafetlere karşı uyardı "Dar ve sıkı kıyafetler köpek memesi hastalığını kötüleştirebilir"
YEREL HABERLER Uzmanlar dar kıyafetlere karşı uyardı "Dar ve sıkı ...
İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ortaya çıktı
YEREL HABERLER İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ...
HDP önündeki eylemde 318'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 318'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318’inci gününde
Diyarbakır’da acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da acil çağrı merkezleri tek numarada ...
Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye ...
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret ...
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret ...
Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu
YEREL HABERLER Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı ...
HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme noktasına getirdi HDP önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme ...
Dicle Elektrik: “1,34 milyar liraya ulaşan elektrik borcu, hizmeti sürdürülemez hale getirdi”
YEREL HABERLER Dicle Elektrik: “1,34 milyar liraya ulaşan elektrik ...
Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi kuruluyor
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan Sever Fidan’ın 11 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tayfur, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Tayfur ile birlikte HDP önünde eylem yapan 15’inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı.
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine ...
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır’a bıraktılar
YEREL HABERLER 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri ...
Çölyak hastasının yardım çığlığı
YEREL HABERLER Çölyak hastasının yardım çığlığı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X