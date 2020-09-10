Kampanya için il il gezen Özavcı'dan, HDP önündeki ailelere destek



Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan´ın, koronavirüsle mücadele için başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek olmak ve tanıtımını yapmak için üzerinde kampanyaya ilişkin banka hesap numaraları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sultan Abdulhamid Han'ın fotoğraflarının bulunduğu otomobiliyle il il gezen Erol Özavcı (42), Diyarbakır'a geldi. HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Özavcı, onlara Türk bayrağı, seccade ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Kocaeli'de yaşayan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 2010 yılında Genel Başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına desteğini sunmak için Türkiye'yi geziyor. Birçok ili gezen Özavcı, Kampanyayı tanıtmak için Diyarbakır'a geldi. Kentteki ilk ziyaretini, HDP önündeki evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ederek başlayan Özavcı, beraberinde getirdiği Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve seccadeleri ailelere hediye etti.

Diyarbakır'dan sonra Mardin, Şırnak ve Hakkari'ye gideceğini söyleyen Özavcı, "Buradaki analarımızın acılarını dindirmek için bir merhem olmak için kendilerine, Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve seccade hediye ettik. Ülkemiz güçlü bir ülke. Buradaki analarımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünden dolayı buradalar. Onu da çok seviyorlar ve kendilerine de destek verdiğinden eminim. İnşallah buradaki analarımız evlatlarına kavuşurlar. Cumhurbaşkanımızın resmini arabamıza koyarak "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" amblemiyle Erdoğan ile Abdulhamid Han'ın resmi ve hesap numarasını yapıştırdık. 81 ili komple geziyorum. Mardin, Şırnak ve Hakkari'ye geçeceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-09-10 13:38:03



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