Diyarbakır'da koronavirüs denetimi

Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı.

Diyarbakır'ın en işlek caddeleri olan merkez Sur ilçesinde Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Sedat Kayrak ile birlikte iş yerlerini denetleyen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, denetimler yapıldıkça insanların da kurallara uymasıyla vaka sayılarında azalmaların başladığını söyledi. Çiftçi, "Diyarbakır'da bu noktada bir azalma var. Valilik koordinasyonuyla ilgili tüm birimlerin, çalışmaları önemli mesafe aldı. Sayılarda aşağı yönlü bir gidişat var. Tabii bunun devam etmesi lazım. Sinsi bir düşmanla karşı karşıyayız. Gözle görülmeyen ancak tedbirlerle maske, mesafe ve temizlikle aşabileceğimiz bir düşmanla karşı karşıyayız. Her an hassas ve tedbirli olmak durumundayız ki bu hastalığı yenelim. Sur ilçesinde günlük 500-600 bin insan sirkülasyonun olduğu ilçede her gün aralıksız jandarma, emniyetle ve zabıtalarla alandayız. İşyerleri ve vatandaşları sürekli kontrol etmeye çalışıyoruz. Her hafta mutlaka bir işyerine birden fazla denetim yapılıyor. İlçemizde vaka sayısı kontrol altında. Bunun aşağı çekme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız daha da bilinçlendi. Muhtarlarımız, okul müdürlerimiz bizimle beraber hareket ediyorlar. Özellikle pozitif vakaların evlerden çıkmamaları konusunda çok ciddi bir gayret var. Her gün o vakalar denetleniyor. Vatandaşlarımız lütfen maske, mesafe ve temizliğine dikkat etsinler" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-09-17 12:57:01



