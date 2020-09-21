Dicle Elektrik'ten yasal takibe düşmüş elektrik borcuna online ödeme kolaylığı

Dicle Elektrik yasal takibe düşmüş elektrik borcunun web sitesi üzerinden ödenebileceği bir sistem tasarladı. PayFlex adlı uygulama ile müşteriler sorgulama yaparak kredi veya banka kartlarıyla borcunu ödeyebilecek.

Dicle Elektrik, abonelerin yasal takibe düşmüş elektrik borçlarını web sitesi üzerinden online olarak ödemelerine imkan sağlıyor. Dicle Elektrik bünyesinde bulunan DEDAŞ ve DEPSAŞ şirketlerine ait icra takibindeki borçlar online.dedas.com.tr veya online.depsas.com.tr web siteleri üzerinden ödenebilecek. Lega sistemine aktarılacak fatura bilgileri ve geliştirilen PayFlex Collection uygulaması ile web kanalı üzerinden sorgulama yapılarak kullanıcıların ödemeleri gerçekleştirilecek. Uygulamanın önümüzdeki günlerde banka entegrasyonuyla mobil ortamda da kullanılabilmesi planlanıyor. Daha önce geçmiş döneme ait ve yasal takibe uğrayan icralık borçlar online olarak tahsil edilemiyordu.

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, pandemi nedeniyle yasal takibe düşen elektrik borcunun online kanaldan ödenmesinin önemine dikkat çekti. Karagüzel, "Müşterilerimizin geçmiş dönemlere ait ödenmemiş elektrik faturaları bulunabiliyor. Güncel tüketimleri için ödemelerini düzenli yapsalar bile geçmiş borçları yasal takibe düşebiliyor. PayFlex uygulamasıyla müşterilerimiz herhangi bir hizmet merkezimize gelmeden web sitelerimiz üzerinden borcunu ödeyebilecek. Böylece müşterilerimiz sağlıklarını riske atmadan ödemelerini yapabiliyor olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.