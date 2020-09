Beşiktaş taraftar grubu, Diyarbakırlı çocukların forma isteğini yerine getirdi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde bir grup çocuğun sosyal medya üzerinden forma talebine, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı kayıtsız kalmadı. İstanbul´dan gelen Çarşı Grubu üyeleri 150 çocuğa forma ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Dicle ilçesinin kırsal Kocaalan Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, sosyal medya üzerinden Beşiktaş'tan forma talep etti. İstanbul'daki Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyeleri, çocukların mesajını görünce Diyarbakır'daki Kartallar grubu üyeleriyle iletişime geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda mahallede yaşayan 150 çocuk tespit edildi. Bedenleri belirlendikten sonra Çarşı Grubu'nun kurucu üyeler arasından bulunan Ayhan Güner'i eşliğinde bir grup İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek, çocuklara 150 Beşiktaş forması ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

'KARDEŞLİK BAĞI HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR'

Çarşı Grubu kurucularından Ayhan Güner, Beşiktaş sevdası olan çocuklara uluşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Diyarbakır'daki 150 çocuğa ulaştıklarını ve daha nice Beşiktaşlı çocuklara bu şekildeki yardımlarla beraber olacaklarını söyledi. Güner, "Beşiktaş tribünlerini bir araya getiren bu kardeşlik bağı her geçen gün büyüyor. Biz bu kapsamda bugün Diyarbakır'a geldik. Burada olan 150 çocuğa forma, tişört ve kırtasiye malzemelerini ulaştırdık. Hedefimiz Türkiye'nin her yerindeki Beşiktaş sevdası olan çocuklara ulaşmak. Bunun için de gerekli tüm çalışmaları yapacağız" dedi.

Diyarbakır Kartalları grubu kurucusu Mehmet Aktaş, Beşiktaş sevgisi olan çocukların talepleri üzerine bugün 150 çocuk için hediyeler hazırladıklarını ifade ederek, "İstanbul'dan gelen misafirlerle beraber yardımları yaptık. İçerisinde Beşiktaş sevgisi olan kardeşlerimize bir kez daha yardım elimizi ulaştırdık. Bu nerede olursa olsun Diyarbakır Kartalları olarak biz bu tür etkinliklerde yer alacağız. Beşiktaş sevgisini herkese göstereceğiz. Futbol sadece sahada oynanmaz, tribünde dışarıda her yerde aynı duygular yaşanır. Biz bugün 150 çocuğumuzun arma sevgisine ortak olduk. Her zaman da yer alacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-09-26 15:13:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.