95 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde koroner arter ve hipertansiyon hastası 95 yaşındaki kadın, korona virüsü yenmeyi başardı.

Çüngüş’e bağlı Yeniköy Mahallesinde yaşayan koroner arter ve hipertansiyon hastası 95 yaşındaki Altun Demir, yaklaşık 20 gün önce korona virüse yakalandı. Düzenli ilaç tedavisi uygulanan ve doktorların önerilerini dikkate alan Altun Demir, korona virüsü yenmeyi başardı. Çüngüş Devlet Hastanesinde görevli dahiliye uzmanı Ahmet Koca, 95 yaşında koroner arter hastalığı ve hipertansiyonu da olan hastanın geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalandığını söyledi. Uz. Dr. Koca, “Hastamız ilaç tedavilerini düzenli kullanıp önerilerimizi dikkate aldı. Filyasyon ekiplerimiz hastamızı evinde düzenli olarak ziyaret etti. Genel durumu iyi olan, karantinası biten hastamızı kontrol için polikliniğimizde muayene ettik, herhangi şikayeti olmayan hastamızı şifa ile evine gönderdik” dedi.

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