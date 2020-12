Sur'daki 38 camide temizlik çalışmaları başlatıldı

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi tarafından kültür ve ticaret merkezi ilçede bulunan 38 tarihi camide temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik çalışması gerçekleştiren ekiplerin arasında kadınlar da bulunuyor.

Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı içlerinde kadınların da olduğu ekipler, ilçede bulunan 38 tarihi camide temizlik çalışması başlattı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Lala Kasım Bey Cami'sinde yapılan çalışmaları denetledi. Kaymakam Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi devraldıkları bir yıl süresinde hizmet odaklı ve devletin kaynaklarının her bir kuruşunun doğru kullanılması yönünde bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Belediyenin 1 yıllık süre içerisinde hem mali altyapısını hem personel altyapısını önemli oranda düzelttiklerini belirten Kaymakam Çiftçi, "Borçları önemli oranda azalttık. Bizim en temel görevlerimizden biri temizlik. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de temizliği bizim için adeta farz kılıyor. Dolayısıyla her yönden, sokaklarımız, camilerimiz, caddelerimiz, evlerimiz her tarafın temiz olması. Bizlerin temiz olması ve temizliğe dikkat etmesi gerekiyor. Bu noktada bizde bir farkındalık oluşturma adına sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerle camilerimiz en ince ayrıntısına kadar temizleniyor. Camilerimize ilk kez kadın eli değmiş oluyor. Bu sayede Sur içinde başlayarak bütün camilerimizde ince temizliklerini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çok daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapmalarını sağlıyoruz" dedi.



"Sur'un içerisindeki metruk yapıları yıkmaya başlayacağız"

Sur'un yakın tarihteki en temiz dönemini yaşadığını kaydeden Kaymakam Çiftçi, "Sokaklarımız tertemiz, arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esaslı sürekli caddelerde temizlik yapıyor. Kısa süre içerisinde inşallah Sur'un içerisindeki metruk yapıları yıkmaya başlayacağız. Sur içerisinde 38 camimiz var. Şu ana kadar 8 camimiz temizlendi. Bu kapsamda temizlik faaliyeti devam edecek, bu camiler tamamlana kadar. Sadece bir defa temizleyip geçmeyeceğiz. İhtiyaç oldukça döngü devam edecek. 38 camimiz bitiğinde tekrar baştan temizlik yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

