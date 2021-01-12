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Vakaların yüzde 70 gerilediği Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği

DHA

Vakaların yüzde 70 gerilediği Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)KORONAVİRÜS vakalarının yüzde 70 gerilediği, yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının da yüzde 29'a düştüğü Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nce iş yerleri kapalı olan 2 bin 761 esnafa 1500 TL ek nakdi destek sunulacağını ve 7 bin 362 çalışana erzak yardımı yapılacağını söyledi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının olumlu sonuç verdiği Diyarbakır'da, vakalar yüzde 70 oranında gerilerken, yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı da yüzde 29'a düştü. Vali Münir Karaloğlu, esnafa sunulacak destek paketi ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından son tedbirler nedeniyle iş yerleri kapalı olan 2 bin 761 esnafa 1500 TL ek nakdi destek ve 7 bin 362 çalışana erzak yardımı yapılacağını açıkladı. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda Vali Karaloğlu, 1500 TL desteğin, oda kayıtlarına göre ödeneceğini, çalışanlara verilecek yardım kolilerinin ise evlere dağıtılacağını kaydetti. 
'KURULAN ŞİRKET SAYISI, KAPANAN SAYISINI KATLADI'
Diyarbakır'da 2020 yılında yeni kurulan şirket sayısının, kapanan şirket sayısını katladığını dile getiren Vali Karaloğlu, "Salgını bütün şiddetiyle yaşadığımız 2020 yılında Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın verilerine göre şehrimizde 1028 iş yeri kapanırken 4 bin 556 iş yeri ise açıldı. Yani kapananın 4 katı iş yeri işe başladı. Diyarbakır Ticaret Odası verilerinde de aynı umut verici tabloyu görüyoruz. Odamıza kayıtlı 229 işletme kapanırken, 1994 yeni işletme işe başladı. Yani kapanan işletmelerin neredeyse 9 katı işletme işe başladı" dedi.
'DİYARBAKIR'DA YÜZDE 70'E VARAN İYİLEŞME VAR'
Covid-19 yoğun bakım doluluk oranının yüzde 29'a gerilediği Diyarbakır'da, salgına karşı mücadelenin büyük kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Vali Karaloğlu, şunları söyledi:
"Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirleri Cumhurbaşkanı'mız ilan etti. Akşam 21.00'den sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesipazar günü evdeyiz. Bazı esnafın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnafımızın ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldık. Bugün 12 Ocak ve bu tedbirlerin doğru tedbirler olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz.  Diyarbakır'ımızda tüm verilerde yüzde 70'e varan iyileşme var. Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlar da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacak. Bunun için 4 ilçede 2700 banka kartı dağıtımı tamamlandı. 17 ilçede bu kartların dağıtımı devam edecek."
'SALGIN SONRASINA HAZIRLIK BÜYÜK'
Salgınla mücadeleye devam ederken bir taraftan da salgından sonraki günlere hazırlandıklarını belirten Vali Münir Karaloğlu, "En yakıcı sorunumuz olan işsizliğin çözümü için iş dünyamızla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yıllarca kapalı kalmış mermer maden ocaklarımızı açtık. Türk Telekom'un çağrı merkezini şehrimizde kurduk. 112 Çağrı Merkezi'mizi açtık. Organize sanayi bölgelerimizin sorunlarını çözdük. Fabrika çarkları dönmeye başladı. Lojistik merkezimiz plan aşamasından, proje aşamasına geçti. 'Mezopotamya'nın altın üçgeni turizm' projemizi başlattık. Yerli ve yabancı tur operatörleri, şehrimize yönelik tur programları hazırlamaya başladı. Surlarımızı bir cazibe merkezi yapmak üzere restorasyonlarımız ilerliyor. Diyarbakır'daki 1150 kilometre yolu yeniliyoruz. Cuma günü Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı törenle Devegeçidi Köprüsü'nü açtık. Çevre yolumuz, şehrimizi kuşatacak şekilde ilerliyor. Millet bahçelerimiz hazırlanıyor. 2021'i Diyarbakır'da kabuklu yemiş yılı ilan ettik. Mesleki eğitim seferberliğini başlattık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-01-12 12:34:02

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