Yoğun kar sonrası Kulp beyaza büründü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Kulp'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte ilçe tamamen beyaza bürünürken, araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye kadar ulaştı. Etkili olan kar yağışından dolayı ilçe merkezinin birçok köyle bağlantısı kesildi.

Kar yağışının devam etmesini temenni eden esnaf Erdal Aydoğdu, "Bu sabah güne karla uyandık. Kışı neredeyse yarıladık. İnşallah bu kar devam eder kuraklıktan kurtuluruz. Bu yıl hiç kar yoktu, inşallah devam eder" dedi.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, belediyeye bağlı ekipler de kar temizleme çalışması başlattı.

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