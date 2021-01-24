Bağlar’a 22 ayda 200 milyon liralık hizmet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’a 22 ayda 200 milyon liralık hizmet

İHA

Bağlar’a 22 ayda 200 milyon liralık hizmet

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra ilk kez devraldığı 400 bin nüfuslu ilçede 22 ayda 200 milyon liralık projeleri hayata geçirerek gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği alanlarında değişime imza attı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede göreve geldikten sonra büyük bir değişime imza atarak şehrin geleceğine yön verecek önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Belediyenin kaynaklarını halkın hizmeti için kullanarak fark oluşturduklarını belirten Beyoğlu, “22 ayda 200 milyon lira değerinde hizmeti aziz hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. 129 kırsal yerleşim yerine bu kadar kısa zamanda 170 kilometre yeni yolun yanı sıra ilk kez tüm mahalle ve mezralarımıza menfez köprü, beton boru gibi hayati önem taşıyan hizmetleri kazandırmak bize nasip oldu” dedi.

İlçe merkezinde sıcak asfaltlama rekoru
İlçe merkezinde hayata geçirilen projeler ve pratik belediyecilik anlayışı ile vatandaşın yaşamını kolaylaştıran hizmetleri başardıklarının altını çizen Beyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“endi üretimimiz olan asfalt ile 1 milyon metrekarelik alana tekabül eden 160 kilometre sıcak asfaltlama yaptık.20 bin metrekareye yaklaşan parke döşeme ve sokak düzenleme çalışması gerçekleştirdik. 30'a yakın okulun çevre düzenlemesi ve bakımını gerçekleştirerek kullanışlı hale getirdik. Çok amaçlı 4 park projesini kendi imkanlarımızla hayata geçirdik. Bölgemizde ilk olmak üzere 20 bin metrekarelik alanda organik tarım projesini milletimizin hizmetine sunup bölgemizin imaj projelerinden olan gül bahçesini kazandırdık. Aynı şekilde temelini atmış olduğumuz 30 bin metrekarelik çok amaçlı spor kompleksi projemiz devam ediyor.”

“Vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz”
Vatandaşların hizmet talebine anında cevap verebilen bir anlayışı ortaya koyduklarını anlatan Beyoğlu, “Vatandaşların rahatlıkla ulaşarak sorun ve taleplerini ilettiği, aynı ölçüde de çözüme ulaştığı bir anlayışı hakim kıldık. Bizden önce 40 olan temizlik aracı filomuz 90 araca ulaştı. Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza 1.5 milyon ücretsiz maske dağıttık. 200 binin üzerinde vatandaşımıza temel gıda desteğinde bulunarak 10 bin vatandaşımıza giyim desteği sağladık. Devam eden ve bu yıl hayata geçireceğimiz projeler var. Bunlar vizyon projeler olacak. Yerinde dönüşüm modeliyle uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza tahsis ettiğiniz arsada yapılacak olan millet bahçesi projesinin ihale aşaması tamamlandı. Kütüphaneli park, kuş cenneti ve bağ evi gibi projelerimizi inşallah en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız. Sloganımız, Bağlar'da huzur ve hizmet var. Bu şiarla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışına video konferansla katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine daha yakınız" "Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma zorunluluğu doğmuştur" "Eski Türkiye'nin ne anlama geldiğini en iyi Diyarbakır bilir. Bunun için ülke ve millet olarak kendi gündemimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Elimizdeki imkanların sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminin değerini bileceğiz" "Yıllarca bu ülkenin enerjisini ve vaktini iç çatışmalarla, iç kavgalarla heba edenlerin yol açtıkları kayıpları da telafi ederek milletimizin önüne yepyeni bir vizyon koyduk"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışına video ...
Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak barajlar törenle açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak ...
Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı
YEREL HABERLER Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi ...
Evlat nöbetindeki anneden zafer işareti yapan HDP'li vekile tepki
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden zafer işareti yapan HDP'li ...
Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine kaldıkları otelde devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen ...
Diyarbakır’da mutasyonlu korona virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mutasyonlu korona virüs tespit edildi, ...
Diyarbakır’da mühürlenen dairede alkollü eğlence yapanlara baskın
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mühürlenen dairede alkollü eğlence ...
Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira ...
Diyarbakır, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Diyarbakır, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ...
Kısıtlama saatinde depoya girdi, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde depoya girdi, suçüstü yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında takibe alınıp, sabah yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında takibe alınıp, sabah ...
Diyarbakır’da 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Diyarbakır’da et entegre tesisinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Diyarbakır’da et ...
Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş ...
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
YEREL HABERLER İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, ...
Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbekirspor'dan transfer atağı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'dan transfer atağı
Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’den şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’den şehit ailesine ...
Evlat nöbetindeki babadan zafer işareti yapan HDP'li vekile: Zafer onun değil bu çadırındır
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan zafer işareti yapan HDP'li ...
Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ'de açıldı
YEREL HABERLER Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi ...
Bakan Pakdemirli: “Silvan Projesi ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak, 305 bin kişiye iş imkanı oluşturacak”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Silvan Projesi ülke ekonomisine 2 ...
Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ...
Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Evlat nöbetindeki aileler eylemlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler eylemlerini kararlı bir ...