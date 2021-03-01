Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, çocuklarla basketbol oynadı

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocuklarla basketbol oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı maçı çocuklar kazanırken, Başkan Beyoğlu çocuklara birlikte piknik ve mangal partisi düzenleme sözü verdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye bağlı Bağcılar Mahallesinde devam eden park projesinde incelemede bulunarak çocukların basketbol maçı oynama teklifini kabul edip mini sahada ter döktü. Çocukların basketboldaki maharetleri ve enerjik hareketleri Başkan Beyoğlu ve beraberindekilere zor anlar yaşatırken, eğlenceli ve renkli geçen müsabakanın sonunda gülen taraf çocuklar oldu.



"Amacımız çocukları mutlu etmek"

Yapılan maçın ardından konuşan Başkan Beyoğlu, "Çocukların mücadelesine ortak olarak onları mutlu etmek istedik. Keyifli bir mücadele oldu. Her zamanki gibi kazanan çocuklar oldu. Bütün mücadelemiz çocuklara huzurlu ve mutlu bir gelecek inşa etmek içindir" dedi.

Çevredeki vatandaşların ilgiyle izlediği mücadelenin ardından kazanan çocukları tebrik eden Başkan Beyoğlu, havaların düzelmesinden sonra piknik ve mangal partisi düzenleme sözü vererek bölgeden ayrıldı.

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