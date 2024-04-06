Taksi alev alev yandı; o anlar kamerada

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen taksi, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı park ederek indi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Taksi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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