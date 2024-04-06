Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
İlçenin İnardı köyü mevkisinde Mehmet Sadık Ç'nin kullandığı 72 AAZ 171 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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