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        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:44
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        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 9 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        İlçenin İnardı köyü mevkisinde Mehmet Sadık Ç'nin kullandığı 72 AAZ 171 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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