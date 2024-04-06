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        Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6'sı çocuk 9 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, 6'sı çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:35
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        Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6'sı çocuk 9 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, 6’sı çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Kurmuşlu mevkiinde meydana geldi. M.S.Ç’nin kontrolünü yitirdiği 72 AAZ 171 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sürücü M.C.D. ile araçta bulunan E.Ç. (5), S.Ş. (1), H.Ş. (2), M.A (2), A.H. (4), L.Y.Ş (5), N.K. (65), ve M.A. (39), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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