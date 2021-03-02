Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi Sevim Karaloğlu: "Onurlu mücadelelerinde ailelerin yanındayız"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin, evlatlarına kavuşmak için 547 gündür sürdürdüğü oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Evladı PKK tarafından kaçırılan Hacire Akar tarafından 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemi Türkiye’nin çeşitli illerinden evlatları için Diyarbakır’a gelen ailelerin katılımlarıyla 208 aileye ulaştı. Bugüne kadar 24 ailenin evladına kavuştuğu eylemde Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu ailelere bir ziyaret gerçekleştirdi. Ailelerle tek tek görüşerek desteklerini ileten ve sık sık gözleri dolduğu görülen Sevim Karaloğlu annelere, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Sevim Karaloğlu, "Burada aileler onurlu bir mücadele veriyor. Onların bu mücadelesinde bizler de yanlarındayız. Onların bu haklı davaları, onlar gibi gözyaşı döken nice çocukları kaçırılan anne ve babalara güç ve kuvvet oldu. Eli kalem tutacak çocuk, dağa kaçırılarak eline silah veriliyor. Çocuğun bütün hayatı bitiriliyor bundan büyük bir acı ve kötülük olamaz" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler, destek ziyaretinden dolayı Sevim Karaloğlu ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. Ziyaretinde Sevim Karaloğlu’na İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ın eşi Sevilay Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in eşi Derya Erdem de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.