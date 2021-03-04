Nişanlarda pastanın yerini Diyarbakır’ın tescilli kadayıfı aldı

Diyarbakır ve Ankara'da yıllardır hizmet veren meşhur Kadayıfçı Sıtkı Ustanın ürettiği kadayıf çeşitleri, düğün ve nişanlarda, pastanın yerini almaya başladı.

Diyarbakır ve Ankara’da toplamda 9 şubesiyle senelerdir lezzet yolculuğunu sürdüren Kadayıfçı Sıtkı Ustanın birbirinden leziz ürünleri, ünü Türkiye sınırlarını aşarak, Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinde gönderilmeye başlandı. Kadayıfçı Sıtkı Usta ve ekibinin ürettiği kadayıf çeşitleri, artık düğün ve nişanlarda, pastanın yerini almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da hayatlarını birleştiren bir çiftin düğün töreninde düğün pastası yerine, Kadayıfçı Sıtkı Ustanın meşhur tescilli kadayıfı pasta gibi yapılarak ikram edildi.

Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Sıtkı Altunbay, pandemi nedeni ile bir süre iş yerlerinin kapalı olduğunu fakat kendilerinin lezzeti vatandaşların evlerine ulaştırdıklarını söyledi. Altunbay, "Alo paket servisiyle tatlılarımızı, vatandaşlarımızın evlerine ulaştırarak, olası bir risk ihtimalini engellemiş olduk. Gerek telefon ve gerekse online verilen siparişleri, özel tasarımlı kutularımızda, hijyenik ve dezenfekte edilmiş mutfağımızda hazırlayarak, vatandaşlarımıza ulaştırdık. Dünyaevine giren çiftlerimiz ve aileleri, hayatlarını birleştirdikleri bu anlamlı günde, artık düğün pastası değil, tamamen doğal ve organik ürünlerden ürettiğimiz kadayıflarımızı tercih etmekteler. İlk günkü şevk ve heyecanla, halkımızın damak tadına hitap eden, hep daha güzeli hedefleyen kadayıf ve künefelerimizle, 53 yıldır, sağlıklı ve doğal lezzetler sunmaktayız. Ev yapımı tadındaki ürünlerimiz, çok beğeniliyor. Yüzde 100 kepekli esmer sert buğday unundan yapılmakta olan firmamıza özel ürünlerimiz, doğal ve sağlıklı pancar şerbetinden üretilmekte. Önce sağlık şiarıyla, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da lezzet yolculuğumuza devam edeceğiz" dedi.

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