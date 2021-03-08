Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil 

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Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara karanfil verdi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nca Dünya Kadın Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı personelince kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı. Karanfilleri alan kadınlar, ekiplere teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2021-03-08 17:21:19



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